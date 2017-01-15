التموين: رصيد مصر من السكر يكفي 8 أشهر استهلاك

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ان رصيد مصر من السكر يصل إلي تغطية استهلاك 8 اشهر... واشار البيان الصادر عن الوزارة اليوم الى ان متوسط الاستهلاك الشهري من السكر يتفاوت ما بين ال 230 الى 240 الف طن شهر.







جاء ذلك خلال ترأس الدكتور على المصيلحى وزيرالتموين والتجارة الداخلية اجتماع اللجنة العليا للسكر بحضور السادة رؤساء شركات الإنتاج وممثلي وزارة الصناعة والتجارة وممثلي وزارة الزراعة ومصلحه الجمارك والاتحاد العام للغرف التجارية وكبريات الشركات التجارية المتخصصة.





الذي استعرض خلاله موقف ارصدة السكر بشركات انتاج السكر بمناسبة قرب انتهاء موسم انتاج سكر البنجر وتبين من واقع الأرصدة أنها تكفي استهلاك 8 شهور وان معدل الاستهلاك الشهري يتراوح ما بين 230- 240 ألف طن شهرياً.





يذكر أن مصانع انتاج سكر البنجر قد حققت زيادة فى الانتاج عن المستهدف المتوقع هذا العام مما قلل الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك.





هذا وسوف يتم عقد إجتماع للنظر في تقدير حجم الفجوة المتوقعة ما بين الإنتاج والاستهلاك في الفترة المقبلة والتي سيتم تدبيرها من خلال الاستيراد ومن المتوقع ان تكون اقل بنسبة كبيرة عن العام الماضي.





وقد تم التوافق على وضع سياسات تسويقية تتفق مع السياسات العالمية لتسويق السكر وذلك لضمان الوفرة على مدار العام حتى موسم الإنتاج القادم.











