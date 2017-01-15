الزراعة: إنجاز 87% من بيانات كارت الفلاح

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إنجاز ما يقرب من 87.4% من استيفاء بيانات كارت الفلاح على مستوي محافظات الجمهورية ، كما تم البدء في تنفيذ كارت الفلاح بمحافظتي بورسعيد والغربية كمرحلة أولي، يتبعها باقي المحافظات.



وأضافت الوزراة - في بيان لها - أن كارت الفلاح سوف يؤدي إلى وصول الدعم لمستحقيه ويوفر المعلومات الصحيحة لاتخاذ القرار المناسب، وان العدد الكلى للاستمارات المسجلة للحائزين في منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح " بلغت 4 ملايين و167 ألف و266 استمارة مسجلة، وعدد الكروت المطبوعة والمعتمدة بلغت 3 ملايين و451 الف و458 بطاقة بعد تنقية البيانات.

وأوضحت الوزارة أنه من المستهدف وصولهم إلى 5 ملايين و718 ألفا و401 فلاح عدد الحائزين الذين تم حصرهم من خلال المنظومة حتى الآن، مؤكدا بدء المرحلة الثانية فى محافظات " الشرقية، والبحيرة، وسوهاج وأسيوط ".

يذكر أن هناك جهات أخرى تشارك مع وزارة الزراعة في استخراج كارت الفلاح ووزير الزراعة كان أصدر قرارًا يحمل رقم 926 لسنة 2019، ينص على 5 بنود، أهمها موعد إيقاف التعامل بالحيازة الورقية في شهر سبتمبر الجاري، وتطبيقه رسميًا لأول مرة في أكتوبر بالمحافظتين المشار اليهم.



