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المؤشر نيكي يرتفع 0.73% في بداية التعاملات بطوكيو

المؤشر نيكي يرتفع 0.73% في بداية التعاملات بطوكيو

تاريخ النشر

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس. 

وزاد نيكي 0.73 إلى 20800.29 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.61 % إلى 1516.01 نقطة.


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