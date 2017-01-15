المؤشر نيكي يرتفع 0.73% في بداية التعاملات بطوكيو

البث المباشر
تاريخ النشر
٠٩:٢٧:١٧ – ٢٠١٩/٠٩/٠٥
اخر تعديل
٠٩:٢٧:٢٢ – ٢٠١٩/٠٩/٠٥
ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.
وزاد نيكي 0.73 إلى 20800.29 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.61 % إلى 1516.01 نقطة.
الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير
دراستان: زيادة مشاركة المرأة في أعمال السينما والتلفزيون في هوليوود
الروسية "نوفاتيك" تعلن إطلاق مشروع ضخم للغاز في القطب الشمالي
كثافات مرورية أعلى دائرى السلام والاوتوستراد
"طالبان" تعلن مسؤوليتها عن تفجير العاصمة الأفغانية
رئيس اتحاد الصناعات الألمانية: الاقتصاد المصري في تنام مطرد
الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 26 ألفا و 300 ميجاوات
المؤشرات الثلاثة في بورصة وول ستريت تنهي الأسبوع على خسائر
البترول تعلن توصيل الغاز الطبيعى لـ4 ملايين وحدة سكنية خلال 5 سنوات
تداول 46 شاحنة و153 سيارة بميناء نويبع البحرى
أضف تعليق
الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير