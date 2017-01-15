بوتين: اتفاق خفض إنتاج النفط ساعد في استقرار الأسواق العالمية

نقل عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله في مقابلة صحفية يوم الخميس إن اتفاقًا بين منظمة "أوبك" ومنتجين آخرين للنفط لخفض إنتاج الخام لعب دورًا إيجابيًا في استقرار أسواق النفط.

وفي المقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، لم يشأ بوتين أن يقدم إجابة مباشرة عندما سئل عما إذا كانت روسيا ستؤيد تمديد الاتفاق عندما ينقضي أجله في نهاية الشهر الحالي.

لكنه قال إن استقرار أسواق النفط يصب في مصلحة كل من المنتجين والمستهلكين.

وقال بوتين إنه اجتمع مع رؤساء أكبر شركات النفط الروسية يوم الأربعاء.

وأضاف قائلًا "نعتقد أن اتفاقاتنا لاستقرار الإنتاج مع السعودية وأوبك بشكل عام كان لها تأثير إيجابي على استقرار وتوقعات السوق".

"اتفاقاتنا مع السعودية وأعضاء آخرين في أوبك تعزز بلا شك الاستقرار. فيما يتعلق بتمديد الاتفاق.. فإنكم ستعرفون في الأيام القليلة القادمة".

وسيناقش بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قضايا الطاقة أثناء اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة أوساكا اليابانية في مطلع الأسبوع القادم.

وسيأتي اجتماعهما قبل أيام قليلة من اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين رئيسيين آخرين للنفط، من بينهم روسيا، في فيينا لمناقشة مستقبل الاتفاق العالمي لتخفيضات إنتاج النفط.