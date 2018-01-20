وصول 8 سفن حاويات وبضائع عامة إلى ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن حاويات وبضائع عامة بينما غادره 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة؛ وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة.

وذكرت هيئة الميناء، في بيان اليوم السبت، أن حركة الصادر من البضائع العامة 4823 طن يوريا و3066 طن رمل و5932 طن فوسفات و26284 طن ملح.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 69648 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 42649 طنا، وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2687 طن قمح و43 سيارة نقل محملة بـ 1903 أطنان قمح .



