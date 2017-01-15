أسعار النفط تصعد قبيل اجتماع أوبك لبحث خفض المعروض

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس قبيل اجتماع لمنظمة أوبك من المتوقع أن تستحث السعودية فيه المنظمة وحلفاءها بمن فيهم روسيا من أجل الاتفاق على تعميق تخفيضات الإنتاج لدعم السوق.







تدعمت الأسعار أيضا بزيادة دون المتوقع لمخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، مما هدأ المخاوف من تخمة معروض في أكبر مستهلك للنفط في العالم.





وبحلول الساعة 0734 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 46 سنتا بما يعادل 0.9 % ليصل إلى 51.58 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 37 سنتا أو 0.8 % مسجلا 47.15 دولار للبرميل.



