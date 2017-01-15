التمثيل التجاري: بروتوكول لتصدير البلح الطازج للسوق الصيني

أعلن الوزير المفوض ممدوح سالمان رئيس مكتب التمثيل التجاري في بكين أنه جاري التنسيق لتوقيع بروتوكول مع الجانب الصيني لتصدير البلج الطازج الى السوق الصينية خلال الفترة المقبلة.







وقال سالمان في بيان أصدره جهاز التمثيل التجاري اليوم إن المكتب التجاري المصري في بكين وضع خطة لزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فجوة الميزان التجاري بين البلدين بعدما نجح في إدخال بنود سلعية جديدة في منظومة الصادرات المصرية الي السوق الصينية لتشمل الموالح وعنب المائدة وعلف البنجر.





وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية التجارية بين مصر والصين تشهد نموا مضطردا منذ إرتقاء العلاقات المشتركة إلي مستوي الشراكة الإستراتيجية حيث سجل التبادل التجاري بين البلدين زيادة ملحوظة ليصل إلى 13.8 مليار دولار في 2018 وبنسبة زيادة 27.6 % عن العام السابق.





وبلغت قيمة الصادرات المصرية أكثر من 1.8 مليار دولار العام الماضي وبنسبة زيادة 37.8 % مقارنة بعام 2017.





وأوضح أن مكتب التمثيل التجاري في بكين ساهم فى رفع حجم الإستثمارات الصينية فى مصر ، والتي قدرت وفقا لبيانات الجانب الصيني بأكثر من 7 مليارات دولار لعدد نحو 134 شركة صينية تعمل في مصر في مجالات عديدة وقطاعات صناعية متنوعة منها الألياف الزجاجية والصناعات الغذائية وصناعة السيارات والمناطق الصناعية والأدوات الكهربائية، فضلا عن المشروعات الكبري ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة الإقتصادية لقناة السويس.





وتوقع سالمان زيادة حجم الإستثمارات الصينية في المرحلة القادمة في ضوء ما تشهده مصر من إستقرار تشريعي ونقدي وبيئة إستثمارية مواتية وجاذبة من إعفاءات ضريبية في إطار قانون الإستثمار الجديد ومزايا الموقع الإستراتيجي لمصر بين قارات ثلاث ومزايا الإعفاءات الجمركية والتفضيلية التي تتيحها دخول أسواق أكثر من 1.8 مليار نسمة ترتبط معهم مصر بإتفاقات تجارة حرة وتفضيلية، فضلا عن خصوصية العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في إطار كل من مبادرة الحزام والطريق والتعاون الصيني الأفريقي، خاصة مع رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي.



