افتتاح "ملتقى التصنيع في إفريقيا" بمقر اليونيدو في فيينا غدا

يشهد لي يونج المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ويوري فيدتوف مدير مكتب الأمم المتحدة في فيينا غدا الأربعاء افتتاح أعمال ملتقى "يوم التصنيع في إفريقيا" بمشاركة سفراء أفارقة وخبراء دوليين ورجال صناعة.

وقال بيان أصدرته منظمة (يونيدو) اليوم /الثلاثاء/ أن الملتقى سوف يبحث سبل تطوير الصناعة الإفريقية وسوف يتم خلاله الاحتفال بالذكرى الثلاثين ليوم التصنيع في إفريقيا.

وشدد البيان على ضرورة المضي قدماk في تسريع عملية التصنيع في إفريقيا في سياق فريد من نوعه بدعم من المبادرات العالمية والإفريقية متوقعا أن يساهم الاحتفال فى زيادة وعي المجتمع الدولي بشأن التعاون الإنمائي الافريقي في المستقبل مع إعطاء الأولوية للشراكات المبتكرة.

يذكر أنه في عام 1989 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبار يوم 20 نوفمبر "يوم التصنيع في أفريقيا" بهدف جعل البلدان الأفريقية قادرة على تطوير قدراتها فى الابتكار والتطبيقات المستقبلية نحو تحقيق تنمية صناعية استراتيجية ومستدامة.



