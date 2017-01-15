تداول 242 شاحنة و279 سيارة بموانىء البحر الاحمر

أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانىء البحر الاحمر تداول 242 شاحنة بضائع و279 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمانة والحرية وعلى متنهم 48 شاحنة و9 سيارة بينما استقبل الميناء بالامس السفينتين القاهرة وبوسيدون اكسبريس وعلى متنها 29 شاحنة و9 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهى امانة،الحرية،بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 63 شاحنة و146 سيارة .

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنها 38 شاحنة و 2 سيارة فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 64 شاحنة و57 سيارة بينما استقبل ميناء الغردقة العبارة الرياض وعلى متنها 110 سيارة واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Egyptian digenty وعلى متنها 2 سيارة قادمة من جدة .



