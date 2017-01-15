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29 سفينة إجمالي حركة التداول بموانئ بورسعيد

29 سفينة إجمالي حركة التداول بموانئ بورسعيد

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة تداول السفن اليوم الجمعة بلغت نحو 29 سفينة.

وذكرت الهيئة -في بيان اليوم السبت- أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات وغادره سفينة وتوجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات، وخروج 3 سفن ، ويتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 5 سفن، مشيرا إلى أنه يجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.


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