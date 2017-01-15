29 سفينة إجمالي حركة التداول بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة تداول السفن اليوم الجمعة بلغت نحو 29 سفينة.

وذكرت الهيئة -في بيان اليوم السبت- أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات وغادره سفينة وتوجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات، وخروج 3 سفن ، ويتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 5 سفن، مشيرا إلى أنه يجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.



