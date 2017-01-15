تنفيذ 4704 وحدات بـ"سكن مصر" و11232 وحدة بـ"JANNA" بالمنصورة الجديدة

اكد رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة أنه جارٍ تنفيذ 4704 وحدات (196 عمارة) بـ"سكن مصر"، وبلغت نسبة الإنجاز 82 %، وجارٍ تنفيذ 11232 وحدة (468 عمارة) بـ"JANNA"، وبلغت نسبة الإنجاز 55 %، وجارٍ تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، تضم 2103 وحدات، وبلغت نسبة التنفيذ ببعض المواقع نحو 40 %.



كما تم الانتهاء من الكورنيش الشرقى المطل على البحر المتوسط بطول 800 م، بينما وصلت نسبة تنفيذ الكورنيش الغربى بطول 1400 م، إلى 55 %.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات المختلفة، مؤكدا على الالتزام بأعلى جودة فى أعمال التشطيبات.

وأشار المهندس محمد رجب، المشرف على جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، إلى أنه تم عمل الجسات واعتماد الخوازيق لتنفيذ برجين، وجارٍ تنفيذ 1392 وحدة (58 عمارة) ذات طابع ساحلى، وبلغت نسبة التنفيذ ببعض المواقع إلى 24 %، وجارٍ تنفيذ مدرستين للتعليم الأساسى، و8 أسواق تجارية، ومركز طبى، وجارٍ الإعداد للبدء فى تنفيذ بعض الكليات بجامعة المنصورة، والتى تبلغ مساحتها 67 فداناً جنوب المرحلة الثانية، وعلى بعد 240 متراً من المرحلة الأولي، وتضم الجامعة (كليات: القانون الدولي، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والهندسة، والعلوم الطبية، والصيدلة، والأسنان – مكتبة مركزية – مستشفى جامعى – مبنى إدارة – صالة رياضية – معارض)، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق بالمرحلة الأولى.

وأضاف، أن المساحة الإجمالية للمدينة 6270 فداناً، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى الجارى تنفيذ المشروعات بها حالياً 2063 فداناً.

جاء ذلك خلال جولة وزير الإسكان بالمشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة



