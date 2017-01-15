مؤشرات البورصة تتباين .. ومبيعات الأجانب تضغط على "الثلاثيني"





تباينت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الاثنين في ظل مشتريات المستثمرين المحليين والعرب دعم الأسهم الصغيرة والمتوسطة في المقابل ضغطت مبيعات الأجانب على المؤشر الثلاثيني.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مدرجة بنحو 0.04 % مسجلا14,203.87

نقطة.





في المقابل، كسب مؤشر "ايجي اكس 70" الذي يغلب على تكوينه الاسهم المتوسطة والصغيرة 0.03 % مسجلا 606.79 نقطة.





وارتفع مؤشر "ايجي اكس 100" الأوسع نطاقا صعودا بنحو 0.03 % مسجلا 1,550.26 نقطة.





وتوقعت دكتورة هدى المنشاوي خبيرة أسواق المال استمرار صانع السوق في المراوغة للوصول إلى مستهدف اعادة المحاولة على مستوي مابين 14280 - 14100 نقطة، ثم الانطلاق منه مجددا للمستهدف الاعلى ما بين 14500 – 14800 نقطة.





وأضافت أن المؤشر الثلاثيني مازال في نطاق القناة العرضية الحالية في المنطقة السعرية مابين 13300 و 15300 نقطة وهي القمة السابقة.





وأشارت إلى أن مفتاح استمرار الصعود أصبح تخطي المستوى 14227 نقطة حيث انه محور وتذكرة المرور الجديدة لتكملة الصعود للمستهدفات الاعلى.





كانت البورصة المصرية أنهت تعامت الأحد - أولى جلسات الاسبوع - بدعم من مشتريات المحليين والمؤسسات الاجنبية تتجه للبيع.



