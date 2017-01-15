مؤشرات البورصة تتباين .. ومبيعات الأجانب تضغط على "الثلاثيني"

وتوقعت دكتورة هدى المنشاوي خبيرة أسواق المال استمرار صانع السوق في المراوغة للوصول إلى مستهدف اعادة المحاولة على مستوي مابين 14280 - 14100 نقطة، ثم الانطلاق منه مجددا للمستهدف الاعلى ما بين 14500 – 14800 نقطة.
وأضافت أن المؤشر الثلاثيني مازال في نطاق القناة العرضية الحالية في المنطقة السعرية مابين 13300 و 15300 نقطة وهي القمة السابقة.
وأشارت إلى أن مفتاح استمرار الصعود أصبح تخطي المستوى 14227 نقطة حيث انه محور وتذكرة المرور الجديدة لتكملة الصعود للمستهدفات الاعلى.
كانت البورصة المصرية أنهت تعامت الأحد - أولى جلسات الاسبوع - بدعم من مشتريات المحليين والمؤسسات الاجنبية تتجه للبيع.
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