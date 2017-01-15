هيئة السلع المصرية تطلب قمحًا للشحن في 11-21 يوليو

طرحت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية مناقصة يوم الإثنين لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن بين الحادي عشر والحادي والعشرين من يوليو (تموز).







وقال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة إنه يمكن توريد شحنات القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وكازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي وصربيا.





تطلب الهيئة تسلم العطاءات بحلول ظهر يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش) وتعلن النتائج بعد الثالثة والنصف عصرًا. تُقدم الأسعار بنظام تسليم ظهر السفينة (فوب) مرفقة بعرض منفصل لتكاليف الشحن.