اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

هيئة السلع المصرية تطلب قمحًا للشحن في 11-21 يوليو

هيئة السلع المصرية تطلب قمحًا للشحن في 11-21 يوليو

تاريخ النشر

طرحت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية مناقصة يوم الإثنين لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن بين الحادي عشر والحادي والعشرين من يوليو (تموز).

وقال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة إنه يمكن توريد شحنات القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وكازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي وصربيا.

تطلب الهيئة تسلم العطاءات بحلول ظهر يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش) وتعلن النتائج بعد الثالثة والنصف عصرًا. تُقدم الأسعار بنظام تسليم ظهر السفينة (فوب) مرفقة بعرض منفصل لتكاليف الشحن.
  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content