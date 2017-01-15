ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال ال 24 ساعة الماضية

استقبل ميناء دمياط خلال ال24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، بينما غادره 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة ، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 16 سفينة.

وأفادت هيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم الخميس - أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 4721 طن يوريا و 1800 طن فوسفات و 1680 طن زيت صويا ، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27527 طن ذرة و 7047 طن حديد و 12570 طن خشب و 1800 طن ميثانول .

وأوضحت أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 153 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 424 حاوية مكافئة ، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 450 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 46855 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 38350 طنا.

وغادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1316 طن قمح ، في حين غادرت 975 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 50859 من البضائع العامة منها 61 سيارة نقل محملة ب 2811 طن قمح.



