رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر ومعرض "سيملس شمال أفريقيا"





افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر فعاليات المعرض والمؤتمر الثاني للتكنولوجيا المالية "سيملس شمال أفريقيا 2019" الذي ينظمه البنك المركزي المصري بالتعاون مع الجامعة العربية.





ويشارك في المعرض أكثر من 500 من الخبراء الدوليين والمحليين في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات والتجارة الإلكترونية في العالم.





ويبحث المؤتمر - الذي يستمر لمدة يومين - دور التقنيات والاستراتيجيات الجديدة وقدرتها على تقديم خدمات مالية أفضل للمواطنين والمستهلكين في جميع أنحاء الوطن العربي، ويعد منصة رائدة للقادة رفيعي المستوى للتواصل مع المجتمع ومناقشة أكبر التحديات في صناعة التكنولوجيا المالية والمدفوعات عبر الحدود وتطوير البنوك الرقمية ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على الانتقال إلى عالم التجارة الإلكترونية .





يشهد المؤتمر عقد العديد من الجلسات النقاشية، المقابلات، العروض التقديمية، وورش العمل، والتي ستكشف عن أحدث الاتجاهات والابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الالكترونية والرقمية التي ستحدث ثورة في هذا المجال. ويعقد على هامش المؤتمر معرض يضم أكثر من 50 من كبار مزودي الحلول في مجال الابتكار والتكنولوجيا، في مصر والمنطقة والعالم من بينها شركة إي فينانس وماستر كارد وبنك الإسكندرية وفوري وبنك أتش إس بي اس ودي سكويرس وإبتكار ووسترن يونيون وإي واي وزي فندو وغيرها.



