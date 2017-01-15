الأحد ..رئيس الوزراء يفتتح الدورة الخامسة للملتقى الدولي "بناة مصر"

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي,رئيس مجلس الوزراء, فعاليات الدورة الخامسة للملتقى الدولي "بناة مصر" الأحد المقبل,الذي ينظمه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء, تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي, وبمشاركة عدد من الوزراء المعنيين وأكثر من 500 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والطاقة والمؤسسات المالية والبنكية وصناديق الاستثمار.







وينطلق الملتقي, في دورته الجديدة هذا العام تحت عنوان "تصدير المقاولات والعقار المصري..مستقبل جديد للاستثمار", وترتكز فعالياته - الذي يشارك فيها 15 رئيس اتحاد مقاولات عربي وإفريقي- حول سبل دعم الدور المحوري الذي تلعبه الحكومة في دعم تصدير العقار والمقاولات المصرية في ظل التشريعات التي أقرتها الدولة,إضافة إلى مشروعات الربط التي تعتزم إقامتها مع بعض البلدان العربية سواء في مجال الكهرباء أو الطرق, إلى جانب التحديات التي تواجه المقاول المصري في عمله خارجيا لكي يتمكن من المنافسة على حصة جيدة من برامج إعادة الإعمار لبلدان مثل ليبيا والعراق وسوريا واليمن بالإضافة إلى التوسع في القارة الإفريقية بالتزامن مع ترأس مصر للاتحاد الإفريقي.





ويبحث الملتقى تحديد آليات تمويل مبتكرة لعدد من المشروعات التنموية والإنشائية في القارة الإفريقية, وسبل تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية وموقف وإجراءات تنفيذها وذلك بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام, وتشمل مشروعات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والربط الكهربائي كمشروعات عابرة للحدود تدعم التنمية المستدامة في دول القارة.





ويطرح المشاركون في الملتقى رؤية مصرية شاملة تتلاءم مع التوسع الضخم في حجم الأعمال المطروحة في القارة السمراء بما يتطلب تعزيز التكامل بين المؤسسات التمويلية وقطاع المقاولات من جهة والحكومات والقطاع الخاص من جهة أخرى, بما يدعم أطر التنمية المستدامة وتحقيق استقرار أكبر للسياسات المالية والاقتصادية, وتعزيز أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تقديم الفكر التشاركي فى إيجاد التمويل اللازم لعمليات التنمية والإصلاح الاقتصادي للدول الإفريقية.





كمل يبحث الملتقى, الفرص الاستثمارية المتاحة لشركات المقاولات, وشركات مواد البناء المصرية في إعادة إعمار دولتي ليبيا والعراق, ومشروعات الربط التي تعتزم إقامتها مصر مع بعض البلدان العربية سواء في مجال الكهرباء أو الطرق, ودعم جهود الدولتين في إعادة إعمار المناطق المدمرة, وذلك في إطار التكامل بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودعم التنمية في البلدان العربية الشقيقة.





ويتضمن جدول جلسات الملتقي العديد من الملفات والأطروحات الجديدة لتسويق العقارات التي تتناسب مع التطور التكنولوجي في عمليات البناء واندماج منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عمليات التسويق وفتح أسواق جديدة ودفع عمليات البيع والشراء, بالإضافة إلى استعراض القوى المتنامية لشركات المقاولات المصرية وارتفاع أعداد شركات المقاولات المصرية العاملة بالخارج بعد تحقيق عدد من النجاحات الاستثنائية على مستوى عمليات البناء العمراني وإنشاء الطرق ومشاركتها في عدد من المشروعات القومية بالعديد من الدول في مجالات التنمية العمرانية والطاقة والسدود وغيرها من القطاعات .



