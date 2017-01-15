"الخطة والموازنة": 600 مليار دولار استثمارات الصين في "الحزام والطريق"

اعلن الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والعضو الدائم بمجلس إدارة مركز أبحاث ودراسات طريق الحرير بجامعة عين شمس ونائب رئيس اتحاد الدراسات الصينية الإفريقية، ضخامة حجم الاستثمارات الصينية في إطار مبادرة الحزام والطريق التي تصل 600 مليار دولار وان لمصر نصيب الأسد من تلك الاستثمارات.





جاء ذلك خلال مشاركته اليوم فى فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر الدراسات الصينية الإفريقية بالتعاون بين مركز دراسات وأبحاث طريق الحرير بجامعة عين شمس ومعهد الدراسات الإفريقية بجامعة جوانجو الصينية والمركز التجاري المصري الصيني وجريدة أنباء الصين الأسبوعية.





كما استعرض د.عيسى ملامح وآفاق العلاقات المصرية الصينية الإفريقية والتى ينبغي أن تقوم على أسس علمية وأساليب قابلة للتطبيق والقياس بما يحقق الأهداف المرجوة وفي مقدمتها تكوين كيانات إقتصادية كبرى قائمة على التعاون المشترك ومبدأ المنفعة المتبادلة دون فرض سيطرة من طرف على الآخر.





ودعا لإقامة ورش عمل لمناقشة ملامح الخطة الإستراتيجية للتعاون المصري الصيني الإفريقي ووضع مخرجاتها بين أيدي صناع و متخذي القرار لتقديم نموذج مختلف للتكتلات الإقتصادية الكبرى.





وأوضحت الدكتور إسراء عبد السيد مدير مركز دراسات وأبحاث طريق الحرير ومدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة عين شمس، أن المؤتمر يهدف إلى توطيد أواصر التعاون الصيني الإفريقي فى مختلف المجالات الاقتصادية واللوجيستية والطبية والهندسية والأكاديمية والمشاريع البحثية فضلاً عن المجالات الفنية والتسويقية والتجارية، خاصة في ظل رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي هذا العام وحرص جمهورية الصين الشعبية على مد جسور التعاون وبناء مسار لتنمية العلاقات المستقبلية مع دول إفريقيا في إطارالتنسيق بين مبادرة الحزام والطريق وأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقى 2063 واستراتيجيات التنمية الخاصة بدول أفريقيا.





واستعرض خان بين الملحق التجاري الصيني حجم التعاون التجاري بين مصر والصين والبالغ 138 مليار دولار، مشيداً بالشراكات الناجحة بمنطقة خليج السويس والتي نجحت في استقطاب 77 شركة صينية استطاعت تشغيل 3500 شابا مصريا وسد فجوة التصنيع في العديد من الصناعات وفي مقدمتها صناعة الفايبرجلاس، حيث احتلت مصر المركز الخامس على مستوى العالم.





كما أشاد بدعم الحكومة المصرية من خلال تسيير فرص الاستثمار والإمداد بالكفاءات المحلية والتعاون بين وزارة التجارة الخارجية ومنظمة التجارة العالمية للتنسيق وتسهيل الإجراءات وحل المشكلات، الأمر الذي يدفع بعجلة التنمية في المنطقة للأمام.



