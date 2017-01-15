السويد تعتزم فرض ضرائب على المصارف لتمويل ميزانيتها العسكرية

أعلنت السويد، اليوم السبت، فرض ضرائب على المصارف لتمويل ميزانيتها العسكرية.

وقال وزير الدفاع بيتر هولتكويست، في مؤتمر صحفي، إنه: يجب الأن على المصارف أن تشارك في تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.



وتعتزم الحكومة رفع ميزانيتها العسكرية بقيمة خمسة مليارات كرونة (463 مليون يورو) بحلول عام 2022. ولم يُكشف عن ترتيبات الضريبة المستقبلية.



بعد ضمّ القرم إلى روسيا واقتراب طائرات روسية من المجال الجوّي لدول شمال أوروبا وتشويش رادارات مدنية ورصد في المياه السويدية عام 2014 غواصة تشتبه ستوكهولم في أنها روسية - رغم نفي موسكو-، تسعى السويد جاهدةً من أجل تعزيز دفاعها الذي يعاني من ضعف منذ نهاية الحرب الباردة.



