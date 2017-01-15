مجموعة العشرين: قلقون من اضطرابات إمدادت النفط عقب حادث خليج عمان

أعرب وزراء الطاقة والبيئة لدول مجموعة العشرين، اليوم السبت، عن قلقهم إزاء الاضطرابات التي تتعرض لها إمدادات النفط في أعقاب تعرض ناقلتي نفط لهجمات في خليج عمان قرب مضيق هرمز أمس الأول الخميس، وذلك خلال اجتماعاتهم التي بدأت اليوم في منتجع "كارويزاوا" الياباني لمدة يومين.







وقال وزير الصناعة الياباني هيروشيج سيكو الذي يشارك في رئاسة الاجتماعات مع وزير البيئة الياباني يوشياكي هارادا - مخاطبا المشاركين في الاجتماعات وفقا لما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - "إنه من المهم للمجتمع الدولي أن يواجه بشكل جماعي مثل هذه الحوادث من منطلق ضمان أمن الطاقة العالمي".





وأضاف وزير الصناعة الياباني - في تصريحات لاحقة - إن مجموعة العشرين تتفق على أهمية العمل المشترك من أجل استقرار سوق الطاقة.





واتهمت الولايات المتحدة إيران بالضلوع في الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط - إحداهما تابعة لشركة يابانية - قرب مضيق هرمز الاستراتيجي، في حين أن إيران نفت بشدة أي صلة لها بالهجمات.





وفي سياق متصل، أبلغ وزير الطاقة الياباني نائب وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت بقلقه البالغ إزاء الحادث - خلال محادثات ثنائية جمعتهما على هامش الاجتماعات - ورد المسؤول الأمريكي بأنه يقدر قلقه بشأن العمليات في مضيق هرمز، مضيفا أنه سيعود إلى واشنطن وسيطلع على بعض المعلومات الاستخباراتية.





ويعقد وزراء الطاقة والبيئة لدول مجموعة العشرين اجتماعاتهم لمناقشة المشكلات المتعلقة بأمن الطاقة وتلوث المحيطات قبيل انعقاد قمة المجموعة يومي 28 و29 يونيو الجاري.



