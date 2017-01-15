"الزراعة" تعلن فتح سوق جديدة للبلح المصري في الصين

اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فتح سوق جديدة للبلح المصري في دولة الصين رسميا وذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الحجر الزراعي المصري.



وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي ان رئيس مكتب التمثيل التجاري بالصين قام بالتوقيع المبدئي علي بروتوكول التصدير وذلك بناء على تفويض وزير الزراعة له في هذا الشأن.

وأشار العطار الى ان تلك الخطوة تأتي أهميتها في زيادة الصادرات الزراعية المصرية، والنهوض بالاقتصاد القومي للبلاد، لافتا الى ان الحجر الزراعي المصري في سعي دائم لفتح اسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية المختلفة بالخارج والتي تتمتع بسمعة جيدة وجودة عالية.



