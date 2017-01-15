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اغلاق أحمر لمؤشرات البورصة وسط مبيعات محلية

اغلاق أحمر لمؤشرات البورصة وسط مبيعات محلية

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زادت مؤشرات البورصة المصرية خسائرها المبكرة لتنهي تعاملات الاثنين على خسائر جماعية في ظل مبيعات للمستثمرين المحليين قابلتها مشتريات عربية وأجنبية.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" - الذي يتكون من اكبر 30 شركة مقيدة - بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 14,378.59 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.94% لينهي التعاملات عند مستوى 536.46 نقطة وامتدت التراجعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا ليخسر 0.95 % مسجلا1,424.99 نقطة.

كانت البورصة المصرية أنهت تعاملات الأحد على تباين في أولى جلساته بد خفض الفائدة وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والصناديق الأجنبية.


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