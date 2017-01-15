البورصة تربح 55.1 مليار جنيه خلال أغسطس.. وارتفاع جماعي لمؤشراتها

حققت البورصة المصرية، خلال تعاملات الشهر الحالي، مكاسب بلغت نحو 55.1 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 770.2 مليار جنيه، مقابل 715.1 جنيه خلال الشهر السابق بارتفاع بلغت نسبته 7.7 %.

وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 10.77 في المائة ليسجل مستوى 14835.36 نقطة،فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 6.35 فى المائة ليبلغ مستوى 553.34 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 8.02 في المائة ليبلغ مستوى 1455.08 نقطة.

وأشار الى أن ارتفاع قيم التداول خلال الشهر الحالي لتبلغ 57.8 مليار جنيه من خلال تداول 6.645 مليار ورقة منفذة على 416 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 46.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3.855 مليار ورقة منفذة على 333 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

ولفت الى أن الأسهم استحوذت على 50.43 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 49.57 %.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 67.8 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 23.1 % والعرب على 9.1 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 155.7 مليون جنيه بينما سجل المستثمرون العرب صافي شراء بقيمة 34.1 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.9 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 24.1 %، واستحوذ العرب على 9% وقد سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع قدره 1.4 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 820.2 مليون جنيه، خلال نفس الفترة بعد استبعاد الصفقات.



