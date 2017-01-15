تباين مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم/ الثلاثاء، وسط بيع أجنبي، في المقابل مالت تعاملات المحليين صوب الشراء.

تراجع مؤشر "ايجي اكس 30"، الذي يضم أكبر 30 شركة مدرجة 0.05 %، مسجلاً 15,102.94 نقطة.

في المقابل، زاد مؤشر "ايجي اكس 50 " نحو 0.23 %، مسجلاً 2,195.42 نقطة.

وارتفع مؤشر "ايجي اكس 70" بنحو 0.16 %، مسجلاً 558.01 نقطة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد سجلت صعوداً جماعياً لدى إغلاق تعاملات أمس/ الاثنين، بدعم من الشراء القوي للمؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، ليتجاوز المؤشر الثلاثيني مستوى 15100 نقطة.



