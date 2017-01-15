وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى يشيد بما تمتلكه مصر من عمالة مدربة

خلال كلمته أمام الجلسة الرئيسية للمنتدى العربى الألمانى، الدى تحل مصر ضيف شرف به، أشاد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بما يتحقق على أرض مصر من إنجازات، مؤكداً أن مصر أصبحت هى أرض الفرص الاستثمارية المتنوعة، داعياً المستثمرين الألمان إلى زيادة استثماراتهم فى مصر.



كما أكد الوكيل على أهمية تدشين تعاون مصرى ألماني فى عمليات إعادة الإعمار فى ليبيا والعراق وسوريا واليمن، للاستفادة من وجود عمالة مصرية كبيرة فى تلك الدول.

وأشار إلى أن السوق التى تمثلها الدول العربية وألمانيا تعد سوقاً ضخمة، وأن التكتلات التجارية ومناطق التجارة الحرة تمثل فرصاً يجب استغلالها لزيادة حركة التجارة.

أما وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى بيتر ألتماير فقد اعرب خلال كلمته أمام المنتدى، عن اعتزاز ألمانيا بالتعاون مع الدول العربية، وباختيار مصر ضيف شرف الدورة الحالية للمنتدى، مؤكداً سعادته بالنجاحات التى حققتها الشركات الألمانية فى مصر، ومشروعاتها التى باتت تمثل نماذج نجاح.

كما أشاد ألتماير بما تمتلكه مصر من عمالة مدربة، مؤكدا ان بعض الشركات الألمانية العاملة فى مصر بلغت نسبة العمالة المصرية بها ٩٥٪؜، وأن ذلك يرجع إلى مهارة العامل المصرى. ودعا ألتماير إلى استغلال فرصة تدشين منطقة التجارة الحرة الأفريقية، من اجل تعزيز الانخراط مع دول القارة، وزيادة حجم التجارة.



