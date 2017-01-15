البنك المركزي: مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال تطبيق التكنولوجيا المالية

قال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي المصري لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات إن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال تطبيق التكنولوجيا المالية، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية والدعم الكبير الذي يمنحه الرئيس عبدالفتاح السيسي للجهاز المصرفي والبنك المركزي.







وأضاف حسين في كلمته خلال مؤتمرالتكنولوجيا المالية الثاني "سيملس شمال افريقيا" الذي افتتحه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر اليوم أن البنك المركزي حقق نجاحات كبيرة فى مجال المعلومات، وخلق مجتمعا ماليا غير نقدى لتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، بما يتناسب والتطور التكنولوجي الحاصل على مستوى العالم .





وأوضح أن البنك المركزي يسعى إلى تحقيق مستقبل مالى، وتشغيل عدة أنظمة مالية إلكترونية، مشيرا إلى أنه تم خلال العامين الماضيين ،ومنذ تدشين المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحقيق نجاحات كبيرة منها إصدار 5.5 مليون بطاقة مدفوعة بالإضافة إلى إصدار نحو 500 الف بطاقة "ميزة" منذ ديسمبر 2018.





وأوضح أن المجلس القومي للمدفوعات وضع إطارا تنظيميا للتحول إلى مجتمع لا نقدي معتمدا على عدة محاور ممثلة في إطار تشريعي ورقابي وأدوات الدفع الالكتروني بالإضافة إلى آليات تفعيل الأمن السيبرالي.



