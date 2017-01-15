تداول 21 سفينة بموانئ بورسعيد

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أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، تداول 21 سفينة اليوم/ الأربعاء.
وأوضحت الهيئة، أن ميناء شرق بورسعيد، سجل دخول سفينتي حاويات، وغادرته 5 سفن حاويات، وتتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات، ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات .
وسجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينة حاويات، وغادرته سفينة حاويات وسفينتا بضائع عامة، وتتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.
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