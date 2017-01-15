وزيرة السياحة البلغارية: رحلة طيران أسبوعية مباشرة إلى شرم الشيخ

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن الوزارة تسعى لتنويع مصادر الجلب لتشمل أسواقا مختلفة، تزامنا مع توسيع دائرة الترويج السياحي، ما دعا للتعاون المشترك مع دولة بلغاريا في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال لقاءها اليوم الأحد، مع نظيرتها البلغارية نيكولينا انجلكوفا، بحضور بدر عبد العاطي سفير السابق لمصر بألمانيا واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية، ووفد رفيع المستوى من البرلمانيين من الجانبين.

وأعربت وزيرة السياحة البلغارية، عن سعادتها بتواجدها في مصر، والتعاون المثمر بين الجانبين منذ أن تولت الدكتورة رانيا المشاط وزارة السياحة المصرية، مشيرة إلى أنها سعت للتعاون مع القطاع السياحي المصري واستغلت زيارة المشاط لبلغاريا في مايو الماضي وتم توقيع مذكرة تفاهم شملت خطة عمل مشتركة لدفع الحركة السياحية بين البلدين.

وتابعت بأن بلادها تمتلك كنوزا سياحية ثرية يمكن للسائحين المصريين الاستمتاع بها، مؤكدة أن لقاء اليوم هو خطوة نحو المستقبل لتنشيط السياحة بين البلدين، حيث ناقشت مع الدكتورة رانيا المشاط عمل ليالي مصرية في العاصمة البلغارية للتعريف بالحضارة والطابع الشعبي المصري، وعرض تاريخ البلاد أمام الشعب، ويتكرر نفس الأمر بالنسبة لبلغاريا في القاهرة.

وأضافت أنجلكوفا في تصريحات "لأخبار مصر" أنه تم الاتفاق على تسيير رحلة طيران من سوفيا البلغارية إلى شرم الشيخ أسبوعيا، ما يزيد من فرص التعاون والتبادل السياحي، مشيرة إلى تحول صناعة السياحة في بلادها للتكنولوجيا والاستخدام الرقمي، ما ساهم في زيادة الحركة السياحية بنسبة ٣١٪؜، حيث استقبلت بلغاريا ٩ ملايين سائح العام الماضي برغم ان التعداد السكاني يمثل ٧ ملايين نسمة فقط.







