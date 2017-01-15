"جلوبال تليكوم" تمنح البورصة ارتفاعات جيدة..وسط ترقب لمحفزات جديدة

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الاثنين على ارتفاع جماعي في ظل أنباء عن قرب انتهاء أزمه جلوبال تليكوم ظل مشتريات للمستثمرين المحليين والأجانب.





وسجل مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" مكاسب قدرها 1.71% ليصل إلى مستوى 14,148.88 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.59 % ليسجل 604.75 نقطة.





وامتدت المكاسب إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا الذي ربح 0.78% مسجلا 1,544.53 نقطة.





وقال محمد جاب الله خبير أسواق المال إن السوق منذ فتره يحاول تكوين قاع أعلى من قاع، وبالفعل نجح فى جلسة الأمس في ذلك، وهذه تعد أولى إشارات التعافي، فضلا عن ظهور محفز إيجابى بقرب انفراج أزمه جلوبال مما أدى إلى صعود السوق.





وأضاف جاب الله السوق لديها اشارات ايجابية على المدى المتوسط، ومع اعتبار مستوى ١٣٣٥٠ دعم رئيسي، فأول مقاومة كانت ١٤١٠٠ واختراقها قد يؤدى إلى صعود متعرج حتى مستوى ١٤٨٠٠ مبدئيا، وانعكاس الاتجاه فى المدى قصير الاجل والثبات أعلى ١٤١٠٠ نقطة، وانعكاس الاتجاه لمتوسط الاجل اختراق ١٥٣٠٠ والثبات اعلاه.





وأشار إلى أن المحفزات الايجابية المنتظرة، انفراج أزمه جلوبال، أو من الممكن أن يكون المحفز من البنك المركزي عن طريق تخفيض الفائدة، أو عن طريق وزارة المالية بان تصدر قرارا بشأن الضرائب البورصة.





وتواترت انباء عن أن شركة "جلوبال تليكوم" تستعد لتوقيع اتفاق تسوية مع وزارة المالية خلال الأسبوع الحالي بعد إنهاء فحص مستندات الشركة، على أن يكون مبلغ التسوية 2 مليار جنيه.





كانت مؤشرات البورصة المصرية أنهت تعاملات أمس الأحد، أولى جلساتها بعد عيد الفطر المبارك، على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية والثانوية، مدعومة بعودة القوى الشرائية، خاصة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأفراد المصريين والعرب، وسط نشاط انتقائي على بعض أسهم قطاعات الاستثمار والعقارات.





وتواترت انباء عن أن شركة "جلوبال تليكوم" تستعد لتوقيع اتفاق تسوية مع وزارة المالية خلال الأسبوع الحالي بعد إنهاء فحص مستندات الشركة، على أن يكون مبلغ التسوية 2 مليار جنيه.





من جانبها، قالت عصمت ياسين خبير اسواق المال إن المؤشرات الرئيسية استطاعت التماسك اعلى مستويات المقاومة الفرعية ، مع تحسن نسبى باحجام السيولة لتعطى بعض التفاؤل وسط المتعاملين.

ليغلق المؤشر الرئيسى تداولاته عند اعلى نقطة 14148.88 نقطة مقتربا من حاجز المقاومة الفرعى 14150 نقطة، بدعم من نشاط معظم القياديات التى تشهد اشارات فنية ايجابية، وتبعه مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت المنشاوي انه مع تحسن الاداء منذ مطلع الاسبوع بشكل طفيف مدعوما باخبار اقتصادية ايجابية منها استقرار الاحتياطي من النقد الاجنبى اعلى مستويات الـ 44.5 مليار دولار ، وانخفاض معدلات التضخم الشهرية ، لتسجل 13.2% طبقا للجهاز المركزى للاحصاء ، ودعم هذا الاداء نشاط ملحوظ من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار خاصة المحلية والاجنبية ، لتسجل قيم التداولات 936 مليون جنيه لتستمر الاشارات الايجابية لتحسن نفسية المتعاملين داخل السوق المصرى. وتوقعا خبيرة اسواق المال استمرار الاداء الايجابى خلال جلسة منتصف الاسبوع حال استمرار الزخم الشرائى وتدفق السيولة بالاسهم الخبرية.

وأردفت ان المؤشر الرئيسى حال استقراره اعلى الـ 14150 نقطة سيعاود التجربة على 14340 – ثم 14470 نقطة ، على ان يكون الدعم عند 14080 – ثم 13825 نقطة ،

كما ان مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة لديه مقاومةقصيرة المدى عند 609 – ثم 615 نقطة وصولا الى الـ 620 نقطة مستوى الدعم السابق الذى انقلب الى مقاومة رئيسية " تبادل ادوار الدعم والمقاومة " على ان يكون الدعم عند 588 نقطة.

