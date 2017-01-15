اللجنة العامة للبرلمان توافق على الموازنة التفصيلية للمجلس

أعلنت اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة على عبد العال موافقتها على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2019/2020.



واجتمعت اللجنة، التى تضم رئيس المجلس ووكيليه ورؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية وائتلاف دعم مصر برئاسة عبد العال لاستعراض تقرير لجنة الخطة -باعتبارها لجنة حسابات المجلس- عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2019/2020.

وأشار البيان إلى أن الموازنة تراعى تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات فى ضوء الزيادات الحتمية والضرورية وفى أضيق نطاق ممكن، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس فى هذا الشأن.

وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم التطوير المستمر لأنشطة وأعمال المجلس.

وأكدت اللجنة العامة على التوصية الواردة بالتقرير بشأن ضرورة الالتزام بالتقديرات التي أعدها مكتب المجلس في كافة أبواب الموازنة التفصيلية للمجلس، وخاصة فيما يتعلق بالباب الساس (شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات).



