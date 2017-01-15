افتتاح منتدى الأعمال المصري الياباني في يوكوهاما

افتتح اليوم/الثلاثاء، فعاليات منتدى الأعمال والاستثمار المصري الياباني، والذي عقد على هامش مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى بفعاليات الدورة السابعة لقمة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد 7"، والمنعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية خلال الفترة من 28 وحتى 30 أغسطس الجاري.



وأكدت وزارة التجارة والصناعة المصرية حرص الحكومة على خلق علاقات راسخة ومستدامة مع مجتمع الأعمال الياباني من شأنها تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر واليابان خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن منتدى الأعمال المصري الياباني يمثل نقلة هامة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين بصفة خاصة، وبين مصر واليابان ودول القارة الإفريقية بصفة عامة.

وشارك في فعاليات منتدى الأعمال وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وماساكي نوكي سفير اليابان بالقاهرة وإبراهيم العربي وساتوشي أوزاوا رئيسا الجانبين المصري والياباني بمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك.

يشار الى ان مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى من المسئولين ورجال الأعمال برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالدورة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد 7"، تمهد لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية المتميزة على كل المستويات وفي مختلف المجالات، مع الوضع في الاعتبار أهمية تفعيل العمل المشترك لتنمية القارة الإفريقية.



