ارتفاع بورصة هونج كونج بعد معلومات عن سحب القانون المتعلق بالمطلوبين

سجلت بورصة هونج كونج الأربعاء ارتفاعا كبيرا بعدما ذكرت وسائل إعلام أن رئيسة السلطة التنفيذية في المنطقة كاري لام تفكر في سحب النص المتعلق بتسليم مطلوبين إلى الصين القارية.



وارتفع المؤشر هانغ سينغ أكثر من 3 % الأربعاء بعدما نشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" و"اتس كي01" مقالات تشير إلى أن كاري لام تنوي سحب مشروع القانون هذا.

وتمر المستعمرة البريطانية السابقة منذ يونيو بأسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين في 1997، في إطار حركة احتجاجية على محاولة حكومة كاري لام تمرير مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين.



وتم تعليق نص مشروع القانون، لكن المتظاهرين وسعوا مطالبهم، التي تحولت إلى احتجاج على تراجع الحريات في هونج كونج وعلى التدخل المتزايد للصين في شؤون المنطقة التي تتمتع باستقلال شبه ذاتي.



