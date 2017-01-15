"بوينج" ستكمل تحديث برنامج الكمبيوتر لطائرات "737 ماكس" بحلول سبتمبر

قال مسؤول في "بوينج" يوم الخميس إن الشركة تعتقد الآن أنها ستكمل أحدث تحديث لبرنامج الكمبيوتر لطائرتها "737 ماكس" المتوقفة عن الطيران بحلول سبتمبر (أيلول) بعد أن ظهرت مشكلة جديدة الأسبوع الماضي أثناء اختبار لجهاز المحاكاة.

ويعني ذلك أن الطائرة من غير المرجح أن تستأنف الطيران حتى أكتوبر (تشرين الأول) على أقل تقدير.

وقال مصدر آخر إن إدارة الطيران الاتحادية قد توافق على أن تستأنف الطائرة الرحلات بحلول أواخر سبتمبر "أيلول" إذا كان بمقدور "بوينج" أن تفي بذلك الموعد.

وقالت شركة طيران "ساوث إيرلاينز" يوم الخميس إنها قررت تمديد تعليق رحلات طائراتها "737 ماكس" حتى أوائل أكتوبر "تشرين الأول".