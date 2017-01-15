إفتتاح الجناح المصري بمعرض Vakantieboer للسياحة

شارك السفير أمجد عبد الغفار، سفير جمهورية مصر العربية فى مملكة هولندا، فى حفل افتتاح الجناح المصرى بمعرض Vakantieboer للسياحة الذي ينظم بمدينة أوترخت الهولندية خلال الفترة من 16 إلى 19 يناير 2020، وذلك بمشاركة شركة مصر للطيران وبعض شركات السياحة المصرية. هذا، وقد قدمت فرقة إستعراضية عرضاً للفنون الشعبية المصرية أمام الجناح المصرى.







وشهد الجناح المصري اقبالاً من جانب المشاركين فى المعرض، خاصة من قبل الشركات الهولندية والأوروبية المشاركة، والتى قامت بالتواصل مع الشركات المصرية المناظرة لبحث سُبل زيادة نفاذها لسوق السياحة المصرية. وقد أبدت شركات السياحة الأجنبية وكذلك وسائل الإعلام اهتماماً بالغاً بقرب افتتاح المتحف المصري الكبير.







