تداول 357 شاحنة بضائع و279 سيارة بموانى البحر الأحمر

اعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانى الهيئة (14) سفينة وتم تداول (357) شاحنة بضائع و(279) سيارة حيث شملت حركة الواردات (154) شاحنة و(174) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (203) شاحنة بضائع و(105) سيارة .

حيث انه من المنتظر أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر اربع سفن وهى امانة،القاهرة،الحرية2، النوى اكسبريس فيما استقبل الميناء بالامس اربع سفن وهى امانة،القاهرة،الحرية2،النوى اكسبريس وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس وAlfaa bulker كما يستقبل ميناء نويبع السفينتين ايلة وبريدج فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين ايلة وبريدج وغادرت ثلاث سفن وهى سينا،ايلة،بريدج.



