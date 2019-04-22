"المالية" تعتمد 162 مليونا و450 ألف جنيه لتنمية التجارة الداخلية

اعتمدت وزارة المالية مبلغ 162 مليونا و450 ألف جنيه للاستخدامات الاستثمارية لجهاز تنمية التجارة الداخلية للعام المالى 2019/ 2020، مقابل مبلغ 257 مليونا و650 ألف جنيه للعام المالى 2018/ 2019 لذات البند.

وأوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في التقرير الخاص بملاحظات وتوصيات اللجان النوعية للمجلس عن مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات البرامج والأداء للسنة المالية 2019/ 2020، بضرورة صرف المبالغ التى تم اعتمادها فى بند الاستخدامات الاستثمارية بموازنة الجهاز، نظراً لحاجة الجهاز الماسة لهذه المبالغ لاستكمال أعمال ترفيق الأراضي الخاصة به، حتى يتمكن من طرحها وفق نظام حق الانتفاع على المطورين العقاريين، فوجود المرافق يزيد من قيمة حق الانتفاع الذى يحصل عليه الجهاز، وفى النهاية سوف يدر ذلك مبالغ كبيرة لخزانة الدولة.

كما أوصت اللجنة بسرعة الانتهاء من تسوية مستحقات الجهاز لدى الجهاز التنفيذي بوزارة التجارة والصناعة، والتى هى عبارة عن دفعات مقدمة للإشراف على أعمال ترفيق أراضى جهاز تنمية التجارة الداخلية، والتى تبلغ حوالى 90 مليون جنيه.



