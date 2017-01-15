الهند: وفود اقتصادية تزور مصر خلال الفترة القادمة

أكد القائم بأعمال السفير الهندي بالقاهرة ، فينوود بهايد ، أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات لعدد كبير من الوفود الاقتصادية الهندية إلى مصر ، وذلك في إطار الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين ، ولاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري.



وكشف الدبلوماسي الهندي - خلال لقاء صحفي، اليوم الثلاثاء، عن أن وفد الوكالة الهندية للترويج سيشارك في معرض "الموضة والمنسوجات" المقرر إقامته في مصر خلال شهر أكتوبر القادم، في إطار ما تتميز به الهند في قطاع المنسوجات على مستوى العالم.

وأضاف أن وفودا أخرى من قطاعات السيارات والمواد الغذائية ستقوم بزيارة مصر مطلع العام القادم، خاصة وأن رجال الأعمال الهنود يحرصون على عقد لقاءات مع نظرائهم في مصر بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين.

وأشاد بمستوى التعاون في مجال الاقتصاد ، خاصة مع التوقيع أمس الاثنين، على عقود لإقامة أربع سلاسل تجارية هندية "لولو ماركت" والتي شهد التوقيع عليها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.. لافتا إلى زيادة حجم الاستثمارات الهندية في مصر بفضل التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين.



