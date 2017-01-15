"جامع": البنك الدولي مول 450 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن التعاون مع البنك الدولي مسبقا أسفر عن تمويل ما يقرب من 450 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، أتاحت ما يزيد على 640 ألف فرصة عمل للمواطنين بمختلف المحافظات.

جاء ذلك على هامش زيارة وفد رفيع المستوى من البنك الدولي لعدد من المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات بمحافظة أسوان، وكان في استقبالهم المهندس طارق شاش رئيس القطاع المركزي للتخطيط والتعاون الدولي بجهاز تنمية المشروعات والمهندس محمود محرز رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بالجهاز، وذلك حسبما ذكر بيان الوزارة اليوم الثلاثاء.

وأضافت الوزيرة: "البنك الدولي يعتبر من أهم شركاء التنمية في تمويل الجهاز، حيث أنه تم توقيع اتفاقية جديدة بين الجهاز والبنك بقيمة 200 مليون دولار، لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الجهات الوسيطة، مثل البنوك ومؤسسات التمويل متناهي الصغر ومؤسسات التمويل غير البنكية كشركات التأجير التمويلي وشركات التخصيم والتعاونيات".

وأوضحت أن الاتفاقية تشمل تخصيص 50 مليون دولار من إجمالي مبلغ الاتفاقية لتمويل رأس المال المخاطر، لزيادة رأس المال التأسيسي، ورأس المال في المراحل الأولى لرواد الأعمال الجدد، ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد، التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل، مما يتيح للجهاز تمويل الآلاف من مشروعات الشباب الجديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة.

وأشادت الوزيرة، بالجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي في توفير التمويل الخاص بأنشطة الجهاز التنموية من خلال الاتفاقيات الدولية التي تقوم بها الوزارة مع العديد من المؤسسات والدول المانحة.

يذكر أن، هذه الزيارة تأتي في إطار استضافة وزارة التعاون الدولي لوفد من المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي ليقوم بزيارة العديد من المشروعات التنموية التي قام البنك الدولي بتمويلها في مصر، وقد تفقد الوفد - خلال زيارته لمحافظة أسوان - معرضا يضم منتجات يدوية وتراثية متميزة لعدد من السيدات التي قام جهاز تنمية المشروعات بتمويل مشروعاتهن متناهية الصغر من خلال الجمعيات الأهلية.



