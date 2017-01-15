الرقابة المالية تعدل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي

كشف الدكتور محمد عمران ، رئيس هيئة الرقابة المالية ، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على مقترح لتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، ليصبح قانونا شاملا لتنظيم عمليات "المقاصة " و"التسوية" سواء في السوق الحاضر أو المستقبلي.



وأوضح - في بيان - أنه تمت إضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات "المقاصة "و"التسوية " للعقود التي تشتق قيمتها من أصول مالية، أوعينية، أو مؤشرات الأسعار، أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات، وشاملاً لعمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية بما في ذلك الأوراق المالية الحكومية ، سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية ،والسعي نحو تفعيل آلية بورصات العقود واستكمال منظومة عملها.

وتضمن التعديل المقترح ، السماح بأن تكون هناك شركات مرخص لها من قبل الهيئة لإجراء عمليات للمقاصة والتسوية للعقود التي يجري التداول عليها في بورصات العقود الآجلة، سواء كان هذا الترخيص لشركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، أو من خلال شركة جديدة يتم تأسيسها لهذا الغرض.

وأضاف أن من أهم ما تناوله التعديل السماح للبنك المركزي المصري بتأسيس شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو مع غيره، لمزاولة عمليات "المقاصة "و"التسوية " للسندات الحكومية وأذون الخزانة، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص ومزاولة النشاط.

وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية - في بيانه - إلى أنه فى ضوء ما تضمنه قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية من أن نشاط الإيداع المركزي، يتناول إيداع وحفظ الأوراق المالية ، واجراء المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات تداول ونقل ملكية الأوراق المالية بما في ذلك قيد حقوق الرهن على الأوراق المالية، لافتا إلى أنه كان من المهم أن تتضمن التعديلات المقترحة وضع أحكام لتنظيم رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية فيما بين : المدين الراهن ، والدائن المرتهن لديه.



