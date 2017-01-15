انطلاق اجتماع وزراء مالية ومحافظى البنوك بمجموعة الـ 20 باليابان

بدأ اليوم السبت اجتماع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية فى مجموعة العشرين وذلك لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة في العالم وتداعيات النزاع التجاري القائم بين الولايات المتحدة والصين.





وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية فى نشرتها باللغة الانجليزية أن العديد من المشاركين في الاجتماع - الذي يعقد في مدينة فوكاوا غرب اليابان - أعربوا عن مخاوفهم من الشكوك التي تحيط المفاوضات الرامية إلى حل النزاع التجاري القائم بين واشنطن وبكين ، أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.





وطالب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الياباني تارو آسو - في كلمة أمام الاجتماع الذي يعقد تحت رئاسته - بضرورة بذل جهود أكبر فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية ، كما أكد أيضا على أهمية التعاون الدولي ، مشيرا إلى ان بلاده تعتزم رفع ضريبة الاستهلاك إلى 10 في المائة في شهر أكتوبر المقبل.





ومن المنتظر ان يصدر الاجتماع غدا الأحد بيانا مشتركا حول اهم النتائج التى تم التوصل اليها.



