تراجع قيمة واردات مصر غير البترولية إلى 4.401 مليار دولار يناير الماضي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن تراجع حجم واردات مصر غير البترولية خلال يناير الماضي بنحو 1.6 مليار دولار بنسبة بلغت 27% لتبلغ ما قيمته4.401 مليار دولار مقارنة بـ 6.031 مليار دولار خلال يناير 2019.

وأشارت الهيئة -في بيان اليوم الخميس- إلى تراجع واردات 12 قطاعا أبرزها واردات "الصناعات الطبية" بانخفاض ملحوظ ليسجل قيمة 99 مليون دولار خلال يناير 2020 مقارنة بـ 276 مليون دولار في يناير 2019 بنسبة انخفاض 64%، ثم واردات "مواد البناء" والتي بلغت 622 مليون دولار خلال يناير الماضي مقارنة بـ1.074مليار دولار في يناير 2019 بنسبة انخفاض 42%.

وأضافت أن واردات "المفروشات" تراجعت خلال يناير الماضي بنسبة 35% لتسجل 8 ملايين دولار مقارنة بـ 12 مليون دولار في يناير2019، وسجلت "الصناعات اليدوية" انخفاضا للواردات بنحو 31% لتبلغ 20 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، كما انخفضت واردات "المنتجات الكيماوية والأسمدة" لتصبح 667 مليون دولار مقارنة بـ 948 مليون دولار أي بنسبة انخفاض 30%.

وأشارت الهيئة إلى تراجع واردات "الجلود والأحذية، السلع الهندسية والإلكترونية، الطباعة والتغليف والورق والكتب، الصناعات الغذائية، والغزل والمنسوجات، الملابس الجاهزة".

