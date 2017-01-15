الكهرباء: الحمل الأقصى المتوقع اليوم 29 ألفا و800 ميجاوات

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الأحد يبلغ 29 ألفا و800 ميجاوات مقابل ذات الحمل أمس مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 22 ألفا و 985 ميجاوات أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعلت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.



