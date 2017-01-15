البرلمان يوافق نهائيا على تعديل بقانون الاستثمار

وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيا بأغلبية ثلثى أعضائه وقوفا على مشروع قانون بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الي اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (88،85) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 201







ويستهدف التعديل تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة، وذلك خلال فترة الخصخصة " منتصف التسعينات" سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، وذلك من خلال اللجان الوزارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار بمواده 85-88، حيث اختصاصات اللجان بحسب القانون لم تتضمن هذه الحالة، ومن ثم رؤي عمل هذا المقترح بشأنهم لحل هذه المنازعات،، مع ضمان التسوية مع المستثمرين دون إجحاف مما يدعم الثقة بقوة لمناخ الاستثمار فى البلاد.



