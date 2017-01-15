تراجع طفيف لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأسبوع

واصلت كافة مؤشرات البورصة، تراجعها في ختام التعاملات اليوم، الخميس آخر تعاملات الأسبوع، متأثرة بضغوط بيعية للمستثمرين العرب والاجانب، وسجل رأس المال السوقي نحو 728،082 مليار جنيه، وتراجعت البورصة بنحو 2.1 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.43%، ليسجل 14،545.5 نقاط.

كما هبط مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.27% إلى مستوى 2105 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.24%، وهبط إلى مستوى 546 نقطة، فيما هبط مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا بمقدار 0.22%، مسجلًا 1447 نقطة.



