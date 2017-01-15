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موديز تخفض التصنيف الائتماني لتركيا إلى "B1"

موديز تخفض التصنيف الائتماني لتركيا إلى "B1"

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خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة عالية المخاطر قائلة إن خطر أزمة في ميزان المدفوعات يواصل الارتفاع ومعه مخاطر لعجز الحكومة عن السداد.

وخفضت موديز التصنيف إلى (‭‭B1‬‬‬) من (Ba3‬) وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية يوم الجمعة.

ومن جانبها قالت وزارة المالية التركية إن خفض موديز التصنيف الائتماني لا يتطابق مع المؤشرات الاقتصادية لتركيا ويثير علامات استفهام بشأن موضوعية التحليل.
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