البورصة تتباين بانتصاف التعاملات.. والمؤسسات المحلية تعزز السوق

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بانتصاف تعاملات اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع حيث اتجهت المؤسسات المحلية والاجانب صوب الشراء وغلب البيع على قررات الافراد المصريين والعرب.



ارتفع المؤشر الرئيسي"إيجى إكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مدرجة - 0.16 % مسجلا 14568.97 نقطة.

وخسر مؤشر "إيجى أكس 70" الذي يغلب على تكوينه الاسهم المتوسطة والصغيرة 0.26 % مسجلا 544.76 نقطة.

وتراجع مؤشر "ايجي إكس 100" الاوسع نطاقا بنسبة 0.23 % مسجلاً 1444.42 نقطة.

وقالت دكتور هدى المنشاوي محلل اسواق المال ان السوق لا تزال متاثرة بضغط بيعي مؤسسي اجنبي للجلسة الخامسة على التوالي بالرغم من الدفع الشرائي من المؤسسات المصرية.

"نجح صانع السوق في اعادة اختبار مستوي 14500 نقطة من جديد قبل استكمال الصعود للمستهدفات المطلوبة"، وفقا للمنشاوي.



