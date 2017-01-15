المؤشر نيكي يرتفع ‭0.10‬% في بداية التعاملات بطوكيو

تاريخ النشر
ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس.
وصعد نيكي 0.10 في المئة إلى 20500.50 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.12 في المئة إلى 1492.09 نقطة.
تاريخ النشر
ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس.
وصعد نيكي 0.10 في المئة إلى 20500.50 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.12 في المئة إلى 1492.09 نقطة.
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