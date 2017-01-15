المؤشر نيكي يرتفع ‭0.10‬% في بداية التعاملات بطوكيو

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس.

وصعد نيكي ‭‭0.10‬‬ في المئة إلى ‭‭20500.50‬‬ نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا ‭‭0.12‬‬ في المئة إلى ‭‭1492.09‬‬ نقطة.