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المؤشر نيكي يرتفع ‭0.10‬% في بداية التعاملات بطوكيو

المؤشر نيكي يرتفع ‭0.10‬% في بداية التعاملات بطوكيو

تاريخ النشر

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس.

وصعد نيكي ‭‭0.10‬‬ في المئة إلى ‭‭20500.50‬‬ نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا ‭‭0.12‬‬ في المئة إلى ‭‭1492.09‬‬ نقطة.

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