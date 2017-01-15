قطاع التكنولوجيا يهبط بأسهم أوروبا بعد تهاوي وول ستريت

فتحت الأسهم الأوروبية على هبوط يوم الثلاثاء بفعل انخفاض وول ستريت يوم الاثنين نتيجة تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين وقيود جديدة بسبب فيروس كورونا.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.3 بالمئة بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش وهوت أسهم التكنولوجيا 2.7 بالمئة.

وفقدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة في الولايات المتحدة قوة الدفع يوم الاثنين بعدما أغلقت كاليفورنيا الحانات وأوقفت أنشطة أخرى لاحتواء تفشي إصابات كورونا لتثور مخاوف من أن التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة قد يتباطأ.

وفي الوقت ذاته، رفضت واشنطن يوم الاثنين مطالبات الصين المتنازع عليها بشأن الموارد البحرية في معظم بحر الصين الجنوبي، في خطوة انتقدتها الصين واصفة إياها بأنها تؤجج التوتر في المنطقة.

وأدى الخلاف الأخير لإضعاف الاتجاه للمخاطرة حتى مع تفاؤل المستثمرين بأن أرباح الشركات ستفوق التوقعات المتدنية.

ونزل سهم شركة النفط النرويجية أكر بي.بي 2.4 بالمئة مع انخفاض أسعار النفط ولكن الشركة تجاوزت توقعات الأرباح للربع الثاني قبل حساب الضرائب.



