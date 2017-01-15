الإحصاء: 750 براءة اختراع منحها مكتب البراءات للمصريين خلال عام 2019









أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن 750 براءة اختراع منحها مكتب البراءات المصري عام 2019 منها (175 براءة اختراع للمصريين بنسبة 23.3%، 575 براءة اختراع للأجانب بنسبة 76.7%) من الإجمالي، مقابل 690 براءة عام 2018 منها 155 براءة اختراع للمصريين بنسبة 22.5%، 535 براءة اختراع للأجانب بنسبة 77.5% بزيادة بلغت نسبتها 12.9% للمصريين.

جاء ذلك، في النشرة السنوية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية عام 2019، اليوم الثلاثاء، وهي تهدف إلى نقل المعرفة ومتضمنه براءات الاختراع من معلومات تكنولوجية ووضعها في متناول المشتغلين بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الإحصاء أن عدد الطلبات المقدمة إلى مكتب براءات الاختراع المصري عام 2019 للحصول على براءة الاختراع بلغ 2183 طلبا (1027 طلبا للمصريين بنسبة 47.0%، 1156 للأجانب بنسبة 53.0%) مقابل 2255 طلبا عام 2018 منها (997 للمصريين بنسبة 44.2%، 1258 للأجانب بنسبة 55.8%) بانخفاض 3.2%.

وأضاف أن 147 براءة اختراع تم منحها في مجال الاحتياجات الإنسانية بنسبة 19.6% (27.2% للمصريين، 72.8 للأجانب) ثم البراءات الممنوحة في مجال عمليات التشكيل والنقل ب 106 براءات اختراع بنسبة 14.1% (11.3% للمصريين، 88.7% للأجانب).

واحتلت مصر المرتبة الأولى حيث بلغ عدد البراءات الممنوحة لها من مكتب البراءات المصري 175 براءة اختراع بنسبة 23.3 % ، يليها البراءات الممنوحة للولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي 157 براءة اختراع بنسبة 20.9 % ثم ألمانيا بإجمالي 54 براءة اخت`راع بنسبة 7.2% من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2019 .

ولفت إلى أن عدد الطلبات المقدمة من مصر إلى مكتب العلامات التجارية المصري بلغ 17760 طلبا للحصول على علامات تجارية عام 2019 مقابل 21135 طلبا عام 2018 بانخفاض بلغت نسبته 16%.

وأشار إلى أن مكتب العلامات التجارية المصري منح العديد من الدول 9010 علامات تجارية عام 2019 (مصر 6126 ، باقي الدول 2884) مقابل 8729 علامة تجارية عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 3.2%.

وتصدرت مصر قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالي 6126 علامة تجارية بنسبة 68% ثم الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 1011 علامة تجارية بنسبة 11.2 % ثم الإمارات بعدد 273 علامة تجارية بنسبة 3.0 % من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2019.



