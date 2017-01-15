المشاط: مشاركة المرأة في سوق العمل ترفع الناتج المحلي بنسبة 43%

قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن المرأة مكون هام للمجتمع بأكمله.. مشيرة إلى أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة يعزز فرص النمو الاقتصادي، ورفع الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 43%، مؤكدة أن مشروعات التنمية تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. وأكدت المشاط -في كلمتها خلال المنتدى الاقتصادي للمرأة والذي بدأت فعالياته أمس وتختتم أعماله اليوم الخميس- ضرورة أن تكون لدينا خبرة وتخصص يهم العالم أجمع، وذلك عبر التعليم في شتى المجالات لتحقيق التطور والنهوض بالمجتمع.

وأضافت المشاط أن التكنولوجيا تمنح المجتمعات المزيد من الفرص، لافتة إلى أن 95 في المائة من الوظائف ستتغير بالكامل، وسيتم فقدان 5 في المائة لذلك يجب تعليم المواطنين وتدريبهم وإمدادهم بالمهارات -خاصة النساء- التي تسهم في خلق فرص عمل وتعزز من الاندماج الذي يعد الركيزة الأساسية للعمل.

وقالت المشاط إن المرأة مستعدة للتغير وجاهزة للأدوات التي تساعدها على خلق فرص عمل جديدة لتحسين الحياة الاقتصادية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أنها عندما كانت وزيرة للسياحة قامت بخلق برنامج سياحي مصري بأهداف تضمنت أن يعمل كل شخص في كل أسرة مصرية في مجال السياحة، ما انعكس على تعزيز مستوى التنافسية المصرية بأرباح غير مسبوقة، مؤكدة أن التكاتف والشفافية يعملان على تحقيق الأهداف. وأوضحت أنه يجب دمج المشروعات ووضع هيكلة واضحة لها لتؤتي ثمارها، وذلك من خلال دمج الجهود ووضع عناوين براقة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، مؤكدة ضرورة الانخراط والاندماج المتكامل على كافة المستويات لتحقيق رؤية 2030 بما يتماشى مع أجندة الأمم المتحدة.



