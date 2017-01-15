بالانفوجراف.. أهم إنجازات قطاع الإسكان والمرافق العام الماضي

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء "إنفوجراف " سلط الضوء على أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في قطاع الإسكان والمرافق , والمجتمعات العمرانية على مدار العام الماضي"2019 " حيث رصد الطفرة والنهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليا , في ظل إنشاء مدن ومجتمعات جديدة وتطوير للمناطق العشوائية والبنية التحتية ومشروعات الطرق, وذلك ضمن خطط الدولة للتنمية العمرانية , ومساعيها المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و"رؤية مصر 2030".











وأشار "الإنفوجراف " إلى إتاحة 437 ألف وحدة سكنية خلال عام "2019 " , مقسمة إلى 17 ألف وحدة سكنية تم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص, و 336 ألف وحدة تم تنفيذها على قطع أراضي تم إتاحتها للمواطنين باختلاف مستوياتهم المعيشية, و84 ألف وحدة تم تنفيذها بتكلفة 19.6 مليار جنيه, تشمل تنفيذ 64 ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 10.5 مليار جنيه, وكذلك تنفيذ 12 ألف وحدة إسكان متوسط بتكلفة 4 مليارات جنيه, فضلا عن تنفيذ 8 آلاف وحدة إسكان متميز بتكلفة 5.1 مليار جنيه.











وعلى صعيد إنشاء مدن "الجيل الرابع" , كشف "الإنفوجراف " النقاب عن تدشين 3 مدن جديدة هي : "الفشن , وملوي, ورشيد, حيث بلغت مساحة مدينة الفشن الجديدة 18 ألف فدان, ومن المستهدف أن تستوعب 1.2 مليون نسمة, بينما بلغت مساحة مدينة ملوى الجديدة نحو 18.4 ألف فدان ومن المستهدف أن تستوعب 1.3 مليون نسمة, في حين بلغت مساحة مدينة رشيد الجديدة نحو 3.2 ألف فدان, ومن المستهدف أن تستوعب 250 ألف نسمة.











































